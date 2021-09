Mike 'The Situation' publica una foto de su hijo de 4 meses y los fans están en shock al descubrir que parecen gemelos

Mike 'The Situation' se convirtió en toda una celebrity tras su participación en el reality de MTV 'Jersey Shore'. Pero su vida dio un giro complicado cuando tuvo que entrar en la cárcel para cumplir una condena por evasión fiscal.

Ya cumplida la pena, Mike Sorrentino parece que ha vuelto a encauzar su vida y hace 4 meses se convirtió en padre junto a su mujer, Lauren Pesce. Romeo es un simpático bebé que ha llenado de alegría a la familia Sorrentino.

Ahora Mike 'The Situation' está disfrutando plenamente de su vida familiar. Y es que siempre ha sido alguien para el que la familia es lo más importante, como buen italoamericano que es.

"No hace falta test de paternidad", dice con mucho sentido del humor Mike Sorrentino en esta foto en la que es más que evidente el parecido físico que tienen padre e hijo. Los fans de 'Jersey Shore' no han podido evitar señalar cuán similares son los dos. Un seguidor emocionado escribió: "¡Dios mío, es tu viva imagen!". Otro dijo: "Nunca he visto a un niño que se parezca tanto a un padre como él".

"Ya soy un hombre libre"

Casi tres años después de su sentencia inicial, Mike finalmente puede decir que es un " hombre libre " . Hace un par de semanas compartió en Instagram la emocionante noticia. A día de hoy, Mike ha completado completamente sus horas de servicio comunitario.

Comenzó la publicación explicando que su agente de libertad condicional acababa de salir de su casa y le había confirmado la noticia. Luego continuó compartiendo la emocionante noticia de que es "un hombre libre ". Mike escribió: "Se acabó el período de prueba. El regreso es siempre mayor que el retroceso".

