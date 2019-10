Hace menos de uno mes que Mike Sorrentino, más conocido como 'The Situation' tras su paso por 'Jersey Shore', salió de la cárcel tras cumplir una pesa de 8 meses por evasión fiscal.

En una entrevista en el podcast de Snooki Polizzi, 'It's happening with Snooki and Joey', Mike ha admitido que podía ver el reality 'Jersey Shore: Family Vacation' los jueves por la noche.

"Mi estancia en la cárcel se parecía más a 'Orange is the new black' que a cualquier otra cosa. No pasaba nada demasiado loco pero había esa jerarquía como en un instituto. Si hubiera llegado y no hubiera caído bien a la gente, no habría sido fácil. Pero les gusté desde que entré".

"Realmente les gusté y fui muy afortunado. Me sentí agradecido. Podía poner el canal de televisión que quisiera siempre, y nadie se molestaba", ha añadido.

En prisión, Mike Sorrentino trabajaba fregando los suelos y limpiando, "hacía lo que hiciera falta". Respecto a la comida, afirma que no era una maravilla, y hace unos días ya reveló que había llevado a cabo ayunos intermitentes de hasta 19 horas. "Las condiciones no eran las mejores. Era como si estuviéramos en la peor casa de la costa que hemos estado en 'Jersey Shore' y nos quedáramos allí 8 meses. La ropa de cama y las almohadas eran muy incómodas y si conseguías una manta o una almohada extra, te la quitaban enseguida".

Respecto a la vida sexual en la cárcel, Mike afirma que "no vi nada. Creo que probablemente lo harían en las duchas. Hay tipos que están allí muchos muchos años. Vi algunos comportamientos que tendrías con tu mujer o tu novia, pero nada más".

Seguro que te interesa:

Mike 'The Situation' ('Jersey Shore') muestra su drástica pérdida de peso tras su estancia en la cárcel