Mike Flanagan, creador de 'Misa de medianoche', se inspirará en Edgar Allan Poe para su próxima serie

Mike Flanagan es sin duda uno de los creadores de series de terror por excelencia en los últimos tiempos y desde que hizo 'La Maldición de Hill House' no ha parado. Su última serie 'Misa de medianoche' se estrenó hace apenas unas semanas pero Mike ya tiene puesta la mira en su siguiente proyecto y ya lo está preparando.

Desde Netflix saben que tienen a la gallina de los huevos de oro en cuanto al género de terror ya que Flanagan es un especialista en el género. Desde ya le han encargado que planifique su próxima serie para la plataforma de streaming y 'The Fall of the House of Usher' supondrá su cuarta serie. Flanagan será el encargado de dirigir los cuatro primeros capítulos.

Según informan desde Deadline, Mike realizará este proyecto y contará con hasta ocho episodios en el que parece ser que se alejará de los mundos que hemos conocido en sus anteriores series. También cuentan que 'The Fall of the House of Usher' tiene como referentes algunas de las obras de Edgar Allan Poe, pero por el momento no se han desvelado más detalles sobre lo que contará. Aún así, el título coincide con una de las obras del famoso escritor.

Los otros éxitos de Mike Flanagan

Mike Flanagan ha tenido un ascenso meteórico desde que estrenase 'La Maldición de Hill House' en Netflix. La serie de terror supuso su primer gran éxito en la plataforma de streaming y esto le valió para continuar con su alianza con la plataforma de streaming.

'La Maldición de Hill House' contaba la historia de vemos la familia Crane, que se reúne en la casa en la que se criaron. Eso sí, esta casa tiene una maldición y tras regresar todos se enfrentarán a los fantasmas de su pasado.

Mientras que 'La Maldición de Bly Manor' se centraba en Bly Manor y la tragedia del suicidio de la ex niñera Rebecca Jessel, que mantenía un romance con el chófer Peter Quint, que la abandonó llevándose consigo un pellizco de la herencia familiar. Así, sus fantasmas viven atrapados en la mansión, esperando su momento para volver a la vida, y es que descubren que tienen la capacidad de poseer los cuerpos de los vivos.

Por último tenemos 'Misa de medianoche' nos adentrará en Crockett Island, una pequeña y comunidad dentro de una isla. Pero los problemas vuelven a esta comunidad cuando regresa un joven deshonrado y, al mismo tiempo, llega un sacerdote.

Seguro que te interesa:

¿Dónde has visto antes a Hamish Linklater, el cura de 'Misa de medianoche'?