La midseason de 'Fear The Walking Dead' coincide con Rick despertando en el hospital

Una de los acontecimientos más esperados por los seguidores de 'The Walking Dead' y su precuela 'Fear The Walking Dead' es un crossover entre ambas series, pero de momento no hay noticias de que se vaya a producir. Sin embargo, la midseason de la segunda temporada de 'Fear the Walking Dead' coincide temporalmente con Rick despertando en el hospital de Georgia.

Sí, las líneas temporales de las apocalípticas series de AMC van a coincidir cronológicamente, pero esto no quiere decir que veamos a todos los protagonistas juntos.

"Si delimitas los días que han pasado, creo que ahora mismo, por el final de la primera mitad de la segunda temporada, estamos muy cerca de Rick despertándose en Georgia", ha asegurado el showrunner Dave Erickson en una entrevisa con TVLine.

El principal problema para hacer un crossover es que la trama de Rick, Carol, Glenn, Daryl y Michonne han avanzado ya seis años después de la catástrofe, por lo que resulta poco probable que ambas historias se crucen en la pequeña pantalla.

El 21 de agosto podremos volver a disfrutar de 'Fear The Walking Dead', que vuelve a AMC con ocho capítulos que forman la segunda entrega de la segunda temporada de la serie. En cuanto terminen de emitirse estos episodios, comenzará 'The Walking Dead' con Negan y el misterio de quién habrá sido su víctima.