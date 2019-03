Mick Jagger y Martin Scorsese preparan su nueva serie, 'Vinyl'

Martin Scorsese y Mick Jagger, dos grandes figuras del cine y de la música, han unido fuerzas para crear 'Vinyl', una serie que tratará sobre el mundo del rock y todo lo que le rodea. La serie nacerá de la mano de la cadena HBO.



El vídeo promocional muestra unos labios de mujer y el problema de las drogas que rodea al mundo de la música, acompañado de unos riffs de guitarras y tocadiscos.



La serie contará con Bobby Cannavale, en la piel de Richie Finestra, el ejecutivo de una famosa compañía de discos que busca encontrar un nuevo artista. El reparto se completa con la presencia de actores como Olivia Wilde, Ray Romano, Ato Essandoh, Max Casella, P.J. Byrne, J.C. MacKenzie, Birgitte Hjort Sorensen, Juno Temple, Jack Quaid, James Jagger y Paul Ben-Victor.



James Jagger, el hijo de Mick Jagger, interpretará a un cantante de una banda de punk rock. "El hijo de Mick es uno de los personajes principales de nuestra serie. James da vida a un joven músico, pero su banda no tiene nada que ver con los Rolling Stones. Se trata de un periodo de muy diferente. De una trayectoria diferente", explicaba Michael Lombardo, presidente de programación de HBO.



Lombardo también habló sobre la presencia de la música de los 'Rolling Stones' en la serie. "La música de los Rolling Stones aparecerá en la serie, pero no con más frecuencia que cualquier otra canción de la época".



'Vinyl' se desarrolla en Nueva York en los años 70 y, aunque su debut está previsto para principios de 2016, no existe una fecha de estreno oficial.