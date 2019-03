Michael Raymond-James y Colin O'Donoghe entran en la fantasía de 'Once Upon a Time'

ACTORES DE 'TRUE BLOOD' Y 'EL RITO'

La producción de la segunda temporada de 'Once Upon A Time' sigue tomando forma. Los últimos contratos de la serie de éxito de la ABC, 'Erase una vez', son el actor Michael Raymond-James, conocido por su personaje en 'True Blood' (Rene) y 'The Walking Dead' (Dave), y el actor Colin O'Donoghe ('El Rito') que dará vida al conocido Capitán Garfio enemigo de Peter Pan.