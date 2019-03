El mensaje de Sarah Hyland al equipo de 'Modern Family' por todo el apoyo que ha recibido tras su enfermedad

Sarah Hyland lleva desde que era una niña dentro de la industria de la interpretación pero fue con su papel de Haley Dunphy en 'Modern Family' donde la actriz ha crecido tanto a nivel personal como profesional.

En su reciente visita al programa 'Modern Family' la intérprete ha mandado un bonito mensaje a todo el equipo que constituye la ficción: "Poder ir a trabajar es maravilloso para mí porque estoy haciendo lo que amo. El elenco es maravilloso, el equipo técnico es maravilloso. La mayor parte de la gente que trabaja en la serie está desde el principio y, básicamente, todos ellos me han visto crecer. Les he visto casarse, tener hijos y todo eso, y me conocen a la perfección".

Hyland ha pasado por momentos muy duros en los últimos años debido a la displasia renal que padece y por la que ha tenido que someterse a dos trasplantes de riñón. Un proceso en el que el equipo de 'Modern Family' ha sido vital para Sarah ya que forman una pequeña familia.

"Se suelen dar cuenta si no me siento bien. Hasta el chico de atrezzo o quien sea me dicen «estoy aquí si necesitas algo. Sé que no te quejas, pero si necesitas algo, házmelo saber». Han sido realmente maravillosos conmigo". explica la actriz en la entrevista.

"Tienes que ser positiva cuando pasas por ello. Puede afectar a tu salud mental y tu cuerpo, pero mientras te rodees de la gente adecuada y seas positiva, puedes hacerlo", continuaba diciendo la actriz.

Por último, la actriz ha hablado sobre la evolución de su personaje en la última temporada donde ha revelado que le encantaría que se convirtiera en su madre, Claire: "Creo que sería genial para la historia si Haley se convierte en su madre, porque ¿quién no se convierte en su madre?" dice. "Siento que sería increíble ver a Haley convertirse en Claire", concluye.

