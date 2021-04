El mensaje de Pedro Pascal a Gabriel Luna, que será su hermano en la serie de 'The Last of Us'

'The Last of Us' es uno de los videojuegos con más éxito en los últimos años. En él, después de un apocalipsis, la naturaleza decide vengarse del ser humano lanzándoles un virus mortal. Estos tendrán que hacer lo posible por sobrevivir.

Eran muchos los rumores de que el juego iba a ser adaptado a cine, pero los planes cambiaron y la plataforma HBO decidió quedarse con la idea, adaptando finalmente el juego a serie.

Los elegidos para interpretar los papeles de Joel y Ellie, los protagonistas, han sido Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Pedro es conocido por su aparición en numerosas series como 'The Mandalorian', 'Juego de Tronos' o 'Narcos'. Por su parte, Bella también formó parte del elenco de 'Juego de Tronos'.

Según el medio 'Variety', Gabriel Luna se une al elenco de la serie, convirtiéndose así en el tercer actor confirmado para ella. Interpretará a Tommy, el hermano menor de Joel, un ex soldado que no ha perdido su sentido del idealismo y la esperanza de un mundo mejor. Además, Pedro Pascal ha compartido en la red social Twitter una fotografía de Gabriel acompañado de un texto que decía: "Mi hermano".

Gabriel Luna es conocido por películas y series como 'Terminator: Dark Fate' o 'Agents of S.H.I.E.L.D.', en la que dio vida a Ghost Rider.

'The Last of Us' se anunció por primera vez el pasado mes de marzo. Como ya mencionábamos, está basada en el videojuego 'The Last of Us'. La serie transcurre veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, uno de los supervivientes, es contratado para salvar a Ellie de una zona en cuarentena. Lo que empieza como un trabajo, poco a poco se va convirtiendo en un viaje desgarrador. Deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

Craig Mazin, conocido por crear 'Chernobyl', es el guionista y productor de la serie junto con Neil Druckmann, el director y guionista del videojuego.

Según un comunicado de los creadores que recoge el medio 'Variety', la serie comenzará a rodarse en julio de 2021 y está previsto que finalice en junio de 2022, casi un año después. Suponemos que tendremos que esperar hasta 2023 para ver 'Last of Us' en pantalla.