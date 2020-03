Kaley Cuoco y su marido Karl Cook, jinete profesional, comparten su gran amor por los animales. Ahora la pareja ha sufrido una triste pérdida en casa. El pony que rescataron hace poco, Fiona, ha fallecido según ha compartido la actriz en un emotivo mensaje.

La actriz de 'The Big Bang Theory' ha denunciado las malas condiciones de salud que sufre esta raza y asegura que seguirán rescatando animales maltratados.

"Tras un tiempo muy corto juntos, nuestra preciosa pony enana que rescatamos, Fiona, falleció anoche. Vino a nosotros en un estado terrible, estábamos encantados solo de haber tenido algo de tiempo con ella...

Dejadme dejar esto muy claro.. Hay una razón por la que era rescatada. Acogemos a muchos de estos ponys enanos y queda muy cuqui y emocionante y todo el mundo quiere uno. Pero no lo es. Tienen muchos problemas médicos y la mayoría han sido muy maltratados y no les han cuidado. Fiona era un perfecto ejemplo: vino a nosotros desnutrida, con las patas destrozadas, los dientes podridos, necesitaba ayuda para levantarse cada mañana y eso solo es el principio. Estos animales no deberían vivir así. Está MAL. Hicimos todo lo que pudimos pero su pequeño cuerpo no pudo sobrevivir. Ya no tiene que vivir con dolor y falleció cubierta de mantas y amor".

