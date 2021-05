El momento que los fans de 'Anatomía de Grey' estaban temiendo ha llegado. En unas horas Jesse Williams despedirá su andadura en el drama médico tras más de 12 años como Jackson Avery.

Para endulzar su partida ya le hemos visto reencontrarse con April, la madre de su hija, gracias al regreso de Sarah Drew.

Sin embargo el tráiler del episodio centrado en su partida, el 17x15 'Tradition', ya adelanta que la serie sacará la artillería pesada en cuanto a nostalgia y momentos emotivos.

Ahora el actor ha compartido ese avance con unas sencillas palabras para que los fans se vayan preparando.

"Gran. Despedida", asegura en sus redes sociales junto al emotivo vídeo. Las reacciones no se han hecho esperar y ya cuenta con más de un millón de likes y comentarios como "al menos no te matan", "no estoy preparado", "no nos dejes" o "gracias por todo".

El agradecimiento de Avery

Cuando se conoció la noticia de su marcha hace unas semanas, Jesse Williams dedicó unas palabras de agradecimiento a la serie donde ha pasado tantos años de su vida y a los fans.

"Como actor, director y persona, he sido extremadamente afortunado de aprender tanto de tantos, y agradezco a nuestros preciosos fans, que le dan tanta energía y aprecio a nuestro mundo", contaba en un comunicado. "Estaré por siempre agradecido a las oportunidades sin límite que me ha dado Shonda, la cadena, el estudio, mis compañeros, nuestro increíble equipo, Krista, Ellen [Pompeo] y Debbie [Allen]".

Con 'Tradition' se cerrará una etapa en 'Anatomía de Grey', que en su temporada 17 sigue fuerte como nunca en su recta final de episodios con la renovación ya confirmada.

Seguro que te interesa:

'Anatomía de Grey': La verdadera razón por la que no mataron a Alex Karev cuando Justin Chambers abandonó la serie