El conmovedor mensaje de la hija de Luke Perry después de la muerte de su padre

Luke Perry nos dejaba el pasado 4 de marzo tras sufrir un derrame cerebral masivo mientras estaba en su casa de Los Ángeles. La noticia pilló a la hija del actor, Sophie Perry de 18 años, en África mientras realizaba un viaje de carácter benéfico.

Ahora, la joven ha querido mandar un mensaje a través de sus redes sociales agradeciendo a todo el mundo el apoyo que ha recibido:

"Han pasado muchas cosas en esta semana y todo está sucediendo muy rápido. Regresé de Malawi justo a tiempo para estar aquí con mi familia, y en las últimas 24 horas he recibido una cantidad abrumadora de amor y apoyo. No puedo responder individualmente a los cientos de mensajes hermosos y sinceros, pero los veo y los aprecio a todos por enviar una actitud positiva a mi familia y a mí".

Después explica que no sabe cómo gestionar todo lo que le está sucediendo sobre todo cuando te pasa de una forma tan pública: No sé, de verdad, qué decir o hacer en esta situación. No sueles recibir una lección sobre cómo manejar este tipo de cosas, sobre todo cuando sucede de una manera pública. Tened paciencia y espero que sepáis que estoy muy agradecida por todo el amor. Solo, estar agradecido en silencio".

Sophie es la hija pequeña de Luke Perry, el actor de 'Sensación de vivir' también tenía un hijo mayor, Jack de 21 años, de su matrimonio con su exmujer Rachel Sharp con quien estuvo casado desde 1993 hasta el 2003.

