La semana pasada la actriz Evangeline Lilly, conocida por su papel de Kate Austen en 'Perdidos' o encarnando a Hope Pym en 'Ant-Man', protagonizó unas declaraciones sobre el coronavirus que ha suscitado una gran polémica.

Entonces la intérprete dijo cosas como: "Algunas personas valoran sus vidas sobre la libertad, otras prefieren la libertad sobre sus vidas. Todos hacemos nuestras elecciones". Además, de quitar importancia a la pandemia apuntando: "Todo por una gripe respiratoria. Es desconcertante".

Unas palabras que han dado la vuelta al mundo recibiendo un aluvión de críticas, como el mensaje que le envió Sophie Turner ('Juego de Tronos') o su compañera en 'Perdidos' Maggie Grace.

Después de varios días en silencio, Evangeline ahora ha querido pedir disculpas escribiendo una extensa carta que ha publicado a través de su cuenta de Instagram donde explica lo mucho que lamenta sus desacertadas palabras y el daño que puede haber provocado:

"Hola a todos. Os escribo desde mi casa donde he estado en distanciamiento social desde el 18 de marzo, cuando se instituyó el distanciamiento social en la pequeña comunidad donde actualmente vivo.

En el momento de mi publicación del 16 de marzo, las directrices de las autoridades aquí eran que no nos congregamos en grupos de más de 250 personas y que nos laváramos las manos regularmente, lo que estábamos haciendo.

Dos días después, esas directrices cambiaron y, a pesar de mi intensa inquietud por las repercusiones socioeconómicas y políticas de esta acción en curso, POR FAVOR SEPAN QUE HAGO MI PARTE PARA DISMINUIR LA CURVA, PRACTICANDO DISTANCIAS SOCIALES Y QUEDANDOME EN CASA CON MI FAMILIA.

Quiero ofrecer mi más sincera disculpa por la insensibilidad que mostré en mi publicación anterior ante el sufrimiento y el miedo real que ha invadido el mundo a través de COVID-19.

Abuelos, padres, hijos, hermanas y hermanos están muriendo, el mundo se está uniendo para encontrar una manera de detener esta amenaza real, y mi silencio posterior ha enviado un mensaje despectivo, arrogante y críptico.

Perdón directa y especialmente a los más afectados por esta pandemia. Nunca quise haceros daño. Cuando escribí esa publicación hace 10 días, pensé que estaba infundiendo calma en la histeria. Ahora puedo ver que estaba proyectando mis propios miedos en una situación ya traumática y temerosa.

Me duele la pérdida de vidas en curso y las decisiones imposibles que los trabajadores médicos de todo el mundo deben tomar al tratar a los afectados. Estoy preocupada por nuestras comunidades, pequeñas empresas y familias que viven de un sueldo a otro, y estoy tratando de seguir recomendaciones responsables sobre cómo ayudar. Como muchos de ustedes, temo por las consecuencias políticas de esta pandemia, y rezo por todos nosotros.

Al mismo tiempo, Me siento animada por la belleza y la humanidad que veo a tantas personas que se manifiestan entre sí en este momento vulnerable. Cuando estaba lidiando con mis propios temores sobre el distanciamiento social, una persona amable y sabia me dijo "hazlo por amor, no por miedo" y me ayudó a darme cuenta de mi lugar en todo esto.

Os mando amor a todos ustedes, incluso si no pueden devolverlo en este momento. EL".

