Melissa Joan Hart no quiere que vuelva 'Sabrina, cosas de brujas'

'Sabrina, cosas de brujas' no volverá. Al menos, según su protagonista, Melissa Joan Hart. A pesar de que están de moda los regresos de series históricas de la televisión, como 'Twin Peaks', 'Padres forzosos' o 'Expediente X', parece ser que la comedia de ABC no será una de ellas.



Según ha explicado Melissa Joan Hart a Entertainment Weekly, la actriz tiene claro que recuperar una serie que terminó tan bien no tiene sentido. Hart, que es fan del final de la historia, no duda en asegurar que la serie "tuvo el final perfecto con Sabrina alejándose en la moto de Harvey, vestida de novia, cantando una canción de Gwen Stefani. Si hiciéramos el reboot, ¿como íbamos a mejorar ese final?".