Las mejores series que vimos en 2012

Quince categorías no han sido suficientes y TV Guide cuenta con una mención especial para 'Glee'. La lista de "lo mejor del año" en la ficción televisiva estadounidense ya se ha publicado. El portal especializado TV Guide ha incluído a la serie musical de Fox.



Bajo el epígrafe "Honorable Mention", la serie creada por Ryan Murphy 'Glee' ha vivido el paso de la graduación de su casting original, pero para TV Guide ha salido airosa del cambio y ha sobrevivido a otras series míticas como 'Beverly Hills'.



Sin contar 'Glee', el listado de las 15 mejores ficciones de este 2012 se han colado cinco comedias. La primera en aparecer es 'Parks and Recreation' en el puesto número 15. La serie que protagoniza Amy Poehler (que presentará los Globos de Oro) ha contado con un cameo de lujo: el mismísimo vicepresidente de EEUU, Joe Biden.



La siguiente en aparecer, en el puesto 10, es 'Happy Endings' (en nuestro país se puede seguir en MTV). Le siguen 'Girls' y 'Louie', en los puestos 8 y 7 del ranking. Para conocer la quinta comedia del listado de TV Guide hay que llegar al podio de honor.



Los puestos más bajos del listado tienen dueños como 'Dexter' (14), 'Scandal' (13), la serie musical country 'Nashville' (12) y 'Revolution' (11), la serie revelación de esta temporada en la NBC, con un estreno de 11 millones de espectadores.



Dentro del 'Top 10' se encuentra la superproducción de HBO 'Juego de Tronos' (9). Una de las razones de que esté en este puesto para TV Guide es el capítulo 9 de la segunda temporada, con la batalla de Blackwaters.



La cuarta temporada de 'Parenthood' merece el puesto sexto del ranking, a las puertas del 'Top Five' de TV Guide.



EL TRIUNFO DE LA FICCIÓN DE CABLE

Los cinco primeros puestos del listado con lo mejor de 2012 lo copan ficciones de cable. El mayor éxito de audiencia en la televisión de pago estadounidense se encuentra en el quinto puesto: 'The Walking Dead'. La serie de AMC ha arrasado con todos los registros de audiencias anteriores y el primer capítulo de la tercera temporada fue visto por más de 11 millones de espectadores.



El cuarto puesto está ocupado por 'Mad Men'. La serie regresó este 2012 tras un parón de más de un año, pero se quedó sin su quinto Emmy consecutivos a la mejor serie. Es la segunda serie de AMC, pero no la última de la lista de TV Guide.



PODIO DE LA FICCIÓN DE 2012

Y llega el podio ganador. La medalla de bronce reace en la quinta comedia del listado, una de las más veteranas de la televisión y que [[LINK:INTERNO|||20121203-NEW-00204-false|||se despide]] en enero de 2013: '30 Rock'. Su creadora Tina Fey presentará junto a Amu Poheler la próxima edición de los Globos de Oro.



En el segundo puesto se encuentra otro de los regresos más esperados de este año: 'Breaking Bad'. La serie creada por Vince Gilligan ha vuelto más fuerte que nunca. Aaron Paul recogió el Emmy al mejor actor secundario por su papel de Jesse Pinkman. Bryan Cranston (Walter White) está nominado en la categoría de mejor actor en los Globos de Oro.



Y el primer puesto es para la serie revelación, ya no del año pasado ni de este 2012 que termina. 'Homeland'. Cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro, entre los que se encuentran el de mejor serie. Candidaturas en todos los premios que se entregará a principios de 2013. Una de las parejas de actores más potentes de los últimos años: Claire Danes y Damian Lewis. La segunda temporada de 'Homeland' no deja indiferente a nadie.



LO MEJOR DE 2012 PARA TV GUIDE

15. 'Parks and Recreation'

14. 'Dexter'

13. 'Scandal'

12. 'Nashville'

11. 'Revolution'

10. 'Happy Endings'

9. 'Game of Thrones'

8. 'Girls'

7. 'Louie'

6. 'Parenthood'

5. 'The Walking Dead'

4. 'Mad Men'

3. '30 Rock'

2. 'Breaking Bad'

1. 'Homeland'