Las mejores series del año

.- 'Unbreakable Kimmy Schmidt' (Netflix): La segunda temporada de la comedia creada por Tina Fey ha mantenido el nivel de su estreno, haciendo las delicias de sus seguidores.



.- 'Roots' (History Channel): El remake de 'Raíces' trae de nuevo a la televisión la historia de Kunta Kinte, interpretado por Malachi Kirby. La serie cuenta con el ganador de un Osca, Forest Whitaker, y Laurence Fishburne.



.- 'American Crime Story' (FX): El juicio a O.J. Simpson ha sido una de las revelaciones de la temporada en Estados Unidos. La serie producida por Ryan Murphy ('American Horror Story') está protagonizada por John Travolta, Sarah Paulson, Cuba Gooding Jr. y David Schwimmer.



.- 'Love' (Netflix): La comedia de Judd Apatow está protagonizada por Paul Rust y Gillian Jacobs. 'Love' explora las relaciones modernas a través de una pareja que se conoce en el primer episodio y que va pasando por diferentes fases en su relación.



.- 'Horace and Pete' (LouisCK.net): La nueva serie de Louis CK puede verse en su web y cuenta con diálogos (y monólogos) brillantes. El reparto de 'Horace and Pete' sería la envidia de cualquier producción televisiva: Steve Buscemi, Alan Alda, Jessica Lange y Edie Falco, entre otros.



.- 'Better Call Saul' (AMC): En la segunda temporada del 'spin off' de 'Breaking Bad', que mantiene el tono de la primera entrega, comienza a verse la evolución de Jimmy McGill para convertirse en Saul Goodman.



.- 'The Americans' (FX): La serie protagonizada por Matthew Rhys y Keri Russell confirma con su cuarta temporada que se trata de uno de los thrillers televisivos del momento.



.- 'American Crime' (ABC): Tras una primera temporada que encumbró a la serie como una de las revelaciones del año pasado, la segunda entrega ha ido todavía más allá profundizando en un abanico muy amplio de problemas sociales.