Las 10 mejores series de 2015 según IMDb

El fin de año está cerca y con él vienen las listas de las mejores series del año, y la que elabora IMDb es una de las más esperadas.



A pesar de que los primeros puestos no sorprenden a nadie, hay algunas incorporaciones que destacan como la de 'Fear the Walking Dead' o 'Narcos'.



Como era de esperar, las ficciones de George R. R. Martin y Robert Kirkman se cuelan entre los primeros puestos, mientras que sorprende la ausencia de 'The Big Bang Theory' o 'Once Upon a Time'.



'Juego de Tronos', la serie de HBO, obtiene el número uno. La quinta temporada de la ficción no ha defraudado a nadie y los fans ya están esperando la nueva entrega.



La serie 'The Walking Dead' se cuela en el segundo puesto, algo que no es de extrañar con sus audiencias que, semana tras semana, superan los 15 millones de espectadores. Está claro que la serie de AMC ha puesto de moda los zombies.



Los fans de 'Arrow' han colocado a su serie preferida en el tercer puesto. La serie nunca ha destacado por sus grandes audiencias, pero la serie de The CW ha conseguido la medalla de bronce gracias a los fieles de la ficción protagonizada por Stephen Amell.



La primera serie de Marvel en Netflix, 'Daredevil', ha ganado un puesto en esta lista como recompensa al abrir las puertas a otras series como 'Jessica Jones' o 'Luke Cage'.



'Narcos', o la historia de la formación de los cárteles de cocaína ha obtenido el quinto puesto, siendo una de las incorporaciones a la lista más destacada.



La ficción de Ryan Murphy, 'American Horror Story' ha caído varios puestos en esta lista de 2015, a pesar de contar con la presencia de Lady Gaga. Después de los malos datos de 'Freak Show', la serie parece haber perdido su popularidad y se tiene que conformar con la sexta plaza.



La tercera temporadade 'Orange is the new black' cuenta con una gran crítica y varias nominaciones a los Emmy y Globos de Oro, pero esto no se ha visto reflejado en la lista de IMDb, que solo le otorga el séptimo escalón.



El tirón de los zombies es tan gran de que 'Fear the Walking Dead' ha conseguido un puesto en el ránking. La hija pequeña de 'The Walking Dead' se estrenó este verano y aunque la crítica no haya sido muy buena, los fans le han dado la oportunidad de formar parte de esta lista.



La serie policíaca de HBO, 'True Detective' se mantiene en la lista y consigue estar otro año entre las series más populares del año.



Por último, 'The Flash' cierra la lista siendo otra de las incorporaciones más destacadas. La serie de Grant Gustin ha conseguido una audiencia de 4 millones de espectadores por capítulo, lo que ha valido este puesto en la lista de IMDb.