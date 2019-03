Las mejores escenas de sexo en las series de este año

A tan sólo 15 días del final de 2015, en el portal ZelebTV han publicado una de las listas más picantes de lo mejor del mundo seriéfilo: las 10 mejores escenas de sexo en las series de este 2015. ¿Falta alguna?



'Jessica Jones' ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada. Su protagonista, interpretada por Krysten Ritter, es una heroína diferente, con defectos, adicciones como el alcohol y entregada a placeres terrenales como es el sexo. Algo que demostró junto a Luke Cage (Mike Colter). Solo hicieron falta tres capítulos para verlo.



El combo Matt Bommer y Lady Gaga pone a 'American Horror Story: Hotel' en esta lista. La serie de Ryan Murphy siempre sorprende por lo transgresora que es tanto en la trama como en la forma de contarla.



La pareja presidencial de 'House of cards' también está en este ranking de las mejores escenas de sexo de las series en 2015. En 'Juego de Tronos', ni Daenerys ni Cersei; el momento en el que el leal Sam se acuesta con Gilly es la escena de sexo elegida de la serie de HBO.



Los seguidores de 'Arrow' han tenido que esperar tres temporadas para verle, por fin, Oliver y Felicity acaben juntos. 'Sense8' se presentó con un tráiler subido de tono, por lo que era lógico que tuviera un puesto en esta lista.



Cookie y Lucious es una de las parejas televisivas de esta temporada. 'Empire' ha dado la sorpresa y sus protagonistas sorprendieron al resto con su 'affair'. En 'Scandal' no tienen ningún reparo en dar vía libre a diferentes escenas de sexo durante la trama. Y sí, en la quinta temporada Olivia y Fitz dejaron una de las mejores del año.



'Outlander' es una de las gratas sorpresas del año en la ficción televisiva. Los espectadores que leyeron antes las novelas de Diana Gabaldón esperaron con gran expectación el capítulo en el que Jaime y Claire se casaban.



Alex y Piper dejen boquiabiertos a los fieles de 'Orange is the new black'. Su escena en la ducha fue de las que subió mucho la temperatura de esta tercera temporada.