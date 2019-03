Las listas de lo mejor/peor de 2015 han llegado. La revista Fotogramas ha publicado su selección de los 15 mejores capítulos que se han emitido este año en la ficción estadounidense.



La segunda temporada de 'The Leftovers' no puede faltar en ninguna lista de este 2015. El quinto capítulo, titulado "No room at the inn", corona la lista de Fotogramas. Además, los seguidores de la ficción basada en la novela de Tom Perrotta están de enhorabuena porque la cadena HBO acaba de anunciar una tercera y última temporada.



'Juego de Tronos' es la serie de la que más se ha hablado este año, ya sea por el rodaje de la sexta temporada como por el final de su quinta entrega. De esa temporada, Fotogramas elige el octavo capítulo, "Casa Austera", como el segundo mejor episodio del año.



'Person of Interest' también está en la lista con el episodio "If-then-else", de la cuarta temporada, que obtiene el bronce. El capítulo piloto de 'Empire' también se encuentra entre lo mejor de 2015. La serie de Fox se convirtió en una de las sorpresas televisivas de este año.



La serie de FX 'Louie', con su capítulo "Untitled" (el quinto de la quinta temporada), se posiciona como quinto mejor capítulo del año. Le sigue "Rhinoceros", de la segunda temporada de 'Fargo' (FX), que para Fotogramas "representa en esencia todo lo que es esta gran serie".



'Broad City' con "Knockoffs" se hace un hueco en el listado. También lo hace 'Banshee', con el capítulo "Tribal" de su tercera temporada. Otra sorpresa que nos deja 2015 ha sido 'UnREAL', que con su piloto (titulado "Return") obtiene la novena plaza del listado de los mejores capítulos del año.



Ganadora del Emmy a la mejor comedia, 'Veep' también cuenta con uno de los mejores capítulos del año, el noveno de la cuarta temporada, "Testimony". 'The Americans' y su episodio "Mail robots dream of electric sheep?" consigue entrar en la lista.



Una de las grandes despedidas del año ha sido 'Mad Men'. La serie de AMC será una de las series que seguro estarán en todo listado sobre lo mejor del año y, en esta ocasión, su capítulo "Lost Horizon" se encuentra entre los mejores de 2015.



'The Walking Dead' continúa sin techo en 2015, tanto en audiencias como en buenas críticas. El capítulo "JSS" de la ficción es uno de los mejores del año para Fotogramas.



Otra despedida que ha tenido lugar en 2015 (fue en enero) ha sido la de 'Parks and Recreation'. La comedia de Amy Poehler entra en la lista de lo mejor del año con su episodio "Leslie and Ron".



El broche final de esta lista de Fotogramas es para el capítulo "12 angry men", de la tercera temporada de 'Inside Amy Schumer'.