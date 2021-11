El oso de 'Juego de Tronos', Bart the Bear II, era muy recordado por luchar contra el personaje de Gwendoline Christie (Brienne de Tarth) en 'El oso y la doncella', el séptimo episodio de la temporada 3 de la ficción. Ahora el querido animal ha fallecido por un cáncer a los 21 años en un refugio de Utah en Estados Unidos.

Según The Vital Foundation Bart y su hermana, Honey Bump, se quedaron huérfanos en las montañas Wrangell de Alaska en el año 2000. Su madre había sido asesinada por un cazador, pero un biólogo especializado en osos siguió el rastro de huellas de botas y sangre y encontró a dos cachorros aterrorizados y hambrientos. Gracias a él, los hermanos llegaron a los brazos de la familia Seus, la cual fundó la organización Vital Ground que cuida de ellos.

Además de aparecer en 'Juego de Tronos', Bart apareció en 'Dr. Dolittle 2', 'Una vida por delante', 'Into the West', 'Sigo como Dios', '¿Qué fue de los Morgan?', 'De perdidos al río', 'El guardián del zoológico', 'Peter y el dragón', 'Un lugar para soñar', 'Hacia rutas salvajes' y 'Territorio Grizzly'. Con este gran repertorio de proyectos es probable que, si alguna vez has visto un oso en la gran pantalla, sea el mismísimo Bart the Bear II.

Después de trabajar con el oso en 'Juego de Tronos', Gwendoline Christie se encariñó mucho con Bart. La actriz le ha rendido homenaje en su Instagram con una foto del episodio en el que aparecen los dos junto a unas tiernas palabras: "Descansa en paz, querido BART THE BEAR II. 2000-2021. El mejor coprotagonista que he tenido", escribe junto a un corazón roto.

"Su tráiler propio en el plató, música Country y Western sonando en todo momento para calmarlo, y aplausos cada vez que pisaba el escenario con nata montada en una sartén. ¡¡¡Me encantó cada segundo de trabajo contigo!!!", añade mencionando a la cuenta de Instagram de 'Juego de Tronos'.

Los comentarios se han llenado de emoticonos con corazones en honor al gran oso. Otros fans han comentado: "Me encantó esa escena. Fue insoportablemente (un'bear'ably) increíble", "Que tenga todas las sartenes llenas de nata montada que desee en las tierras de las nubes", y "Tú y Bart hicisteis historia con esa escena", entre algunos otros.

