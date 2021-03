Mayim Bialik ('The Big Bang Theory') revela por primera vez que lleva años luchando contra la anorexia

'The Big Bang Theory' llegó a su fin en mayo de 2019 tras 12 temporadas disfrutando de las vidas de los científicos más conocidos de Pasadena. Sin embargo, a pesar de que Sheldon, Penny, Leonard y demás nos hayan dicho adiós, eso no significa que hayamos perdido la pista de los actores que les interpretaban.

Hemos visto como Jim Parsons o Kaley Cuoco, eran algunos de los intérpretes que más interactuaban con sus seguidores. La que daba vida a Penny llegó incluso a crear un canal en su Instagram para contar cosas sobre su vida cotidiana, que comparte con su marido Karl Cook.

Sin embargo, Mayim Bialik es una de las actrices más sinceras de la ficción y es por eso mismo que en esta ocasión ha queirdo contar de la forma más natural posible que lleva años luchando contra la anorexia.

La actriz que interpretaba a Amy Farrah Fowler ha contado en el último episodio de su podcast que ha estado en recuperación durante los últimos dos años: "Resulta que soy un comedor compulsivo, anoréxico y restrictivo, y nunca lo he contado antes. Como demasiado cuando nadie está mirando. Y como para no tener que sentir nada".

"Es la primera vez que hablo de esto, porque la gente dice, 'Bueno, ¿por qué tienes tanto sobrepeso?' Bueno, porque soy una comedora compulsiva además de anoréxica y restrictiva", continuába contando la actriz. "Estoy tratando de aliviar la presión de tener que pesar 15 libras menos, que es lo que, cito, 'debería ser' para los estándares de Hollywood".

"Estoy tratando de liberarme de la presión de tener que llevar la misma ropa que llevan otras mujeres. Esos son mis objetivos a corto plazo para 2021. Por ejemplo, ¿Cuándo puedo vestir todo de negro y no tener un estilista que diga: 'Te necesitamos en más color'. Es como, ¿Qué tal si me visto de negro porque me siento mejor y me gusta, y ellos hacen mucha ropa genial en el color negro?", finaliza.

No es la primera vez que Mayim Bialik habla de sus problemas personales. Hace unos meses, la actriz quiso revelar sin tapujos de su experiencia con el suicidio y dar la importancia que se merece esta difícil situación.

...

Seguro que te interesa...

La historia real por la que Mayim Bialik necesitaba el papel de Amy en 'The Big Bang Theory' y que cambió su vida