Mayim Bialik revela todos los desórdenes psicológicos de los personajes de 'The Big Bang Theory'

En el último episodio de la tercera temporada de 'The Big Bang Theory' aparece por primera vez el personaje de Amy Farrah Fowler, interpretado por Mayim Bialik. En las siguientes dos entregas la neurocientífica se convierte en un personaje recurrente para después convertirse en principal a partir de la sexta.

Bialik además de actriz también es licenciada en neurociencia, al igual que su personaje, y suele publicar algunos artículos sobre cuestiones que le interesan en su blog personal 'Grok Nation'.

Así, una de sus últimas entradas a su web está dedicada a 'The Big Bang Theory' donde habla de los distintos desórdenes psicológicos que tienen los protagonistas de la ficción. Aunque también menciona que a lo largo de la serie no se han mencionado porque los productores decidieron no etiquetarlos: "No siempre es importante cómo llamamos a las cosas. Para propósitos clínicos, claro que lo es. Pero en la vida real, somos lo que somos".

"Nuestra serie es sobre relaciones y personas. No es sobre las cosas que hacemos para parecer 'bien' ante los otros. Finalmente, la serie es sobre personas que conviven aceptando quienes son realmente a pesar de sus particularidades", añade al respecto.

Después, la intérprete hace un pequeño análisis de aquellos trastornos que los personajes pueden tener por su comportamiento y características personales.

En el caso de Sheldon comenta: "Sheldon tiene una tendencia a tocar tres veces la puerta, un caracterísitca del TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). También tiene una repulsión por los gérmenes (también visto en el TOC) y una variedad de preferencias centradas en cosas como los trenes y las banderas, lo que es visto de manera común en una forma de autismo antes conocida como asperger. Sheldon también tiene fobias, miedos basados en la experiencia y un alto coeficiente intelectual".

Mientras que del mejor amigo de Sheldon, Leonard, explica: "Leonard es un tipo ansioso, y altamente alérgico, con una tonelada de 'problemas de mamás'", puntualizando la fijación que tiene con su madre.

Mayim considera que Raj padece el mismo síntoma que Leonard: "Lo mismo podría decirse de Koothrapali, quien anteriormente no podía hablar con mujeres sin alcohol en su sistema", haciendo referencia al ansia que sufren.

Por su parte, de Howard dice que "tenía un vínculo freudiano con su madre con el que ni siquiera su madre estaba del todo cómoda". Y de Stuart resaltar "el odio hacia sí mismo y la depresión crónica es la base de casi todas sus líneas de trama".

En cuanto a los personajes femeninos considera que Penny es la única que no parece no tiene ningún diagnóstico psicológico. De Bernadette asegura que "tiene una fuerte tendencia a mentir" cuando sufre alguna mala racha.

Por último, de su propio personaje puntualiza: "Es socialmente extraña, un poco reprimida sexualmente y ansiosa. Creo que encajaría dentro del espectro autista".