Mayim Bialik: "Me quedé medio muerta cuando me enteré de mi nominación"

¿Sheldon Cooper tiene novia? Solo podría ser Amy Farrah Fowler. Y a Amy Farrah Fowler solo podía interpretarla Mayim Bialik. La actriz estadounidense fue para todos durante muchos años la divertida Blossom. Hasta ahora.



Los académicos han reconocido su brillante interpretación de esta neurobióloga con problemas para relacionarse con los demás al nominarla un premio Emmy en la categoría de mejor actriz de reparto en una serie de comedia.



Mayim Bialik ha concedido una entrevista al portal Vulture tras conocer la noticia: "Estaba con mi mejor amiga en Atlanta, que acaba de tener un bebé. Me quedé medio muerta cuando me enteré".



Supone la primera nominación de Bialik a un premio Emmy, a pesar de que su carrera comenzó desde muy joven, protagonizando la comedia 'Blossom'. ¿Era su deseo? "No, no estaba entre mis objetivos, menos después de ver que 'Blossom' nunca consiguió el reconocimiento que se merecía".



El próximo 23 de septiembre veremos si la pareja formada por Sheldon y Amy recogen un Emmy por 'The Big Bang Theory'.