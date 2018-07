'Master of None' tendrá una segunda temporada en Netflix

'Master of None' se convirtió en una de las sorpresas de la temporada. Y Netflix no va a dejar pasar la oportunidad de contar con ella de nuevo en su catálogo de ficción.



La comedia tendrá una segunda temporada en la plataforma de televisión online estadounidense, tal y como ha confirmado el propio creador, guionista y protagonista de 'Master of None' en su cuenta de Twitter.

Master of None Season 2 coming 2017. Thanks for all the support everyone!! pic.twitter.com/LSxo7dEVQ1 — Aziz Ansari (@azizansari) febrero 11, 2016



Aziz Ansari, conocido también por 'Parks and Recreation', ha agradecido el apoyo de los espectadores en su mensaje en Twitter, donde ha anunciado que 'Master of None' volverá en 2017.