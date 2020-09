¿Más 'Pequeñas mentirosas'? El creador de 'Riverdale' está trabajando en el reboot de 'Pretty Little Liars'

Si alguien sabe de asesinatos y adolescentes, ese es el director de 'Riverdale', Roberto Aguirre-Sacasa, que está desempeñando un papel fundamental para las serie adolescentes. Ahora se atreve con el guión del reinicio de la famosa serie 'Pretty Little Liars' que traerá una nueva historia y nuevos personajes, como ha revelado The Hollywood Reporter.

'Pretty Little Liars' se emitió de 2010 a 2016, tuvo siete temporadas y más de 150 episodios. El thriller para adolescentes, se basó en los libros de Sara Shepard del mismo nombre y giraba en torno a las "pequeñas mentirosas" que dan origen al título, quienes están siendo atormentadas por un misterioso villano conocido como "A".

Tras su final intentaron dos spin-offs: 'Ravenswood' y 'Pretty Little Liars: The Perfectionists', que fueron un fracaso tras cancelarlos después de una temporada. Los detalles particulares sobre este nuevo proyecto no han sido desvelados, y se desconoce si Marlene King la creadora de la serie, esta también involucrada.

