PREGUNTA.- ¿Cómo es trabajar en una superproducción como 'Juego de Tronos?

RESPUESTA.- Llevo trabajando en juegos de ordenador la mayoría de mi carrera y estaba buscando nuevos retos para superar mis límites y trabajar con gente nueva en otras disciplinas. El resultado fue muy positivo, creo que he mejorado como artista durante este proceso y estoy muy contento de cómo ha resultado todo.



P.- ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de adaptar el imaginario de las novelas a la serie? ¿Y el efecto visual más complicado?

R.- Por lo que a mí concierne, lo más complicado de recrear fue la batalla en la bahía de Aguasnegras en la segunda temporada y el escape de Astapor en la tercera. En Aguasnegras había una escena con niebla, barcos, la bahía, la ciudad, el castillo, el fuego valirio... hacer cada una de esas cosas por separado es una hazaña, pero combinado fue algo muy difícil de conseguir.



De la misma manera, en la escena de Astapor, está la ciudad, la costa, los soldados, los dragones, las murallas... y nada de eso existe en la vida real. Tienes que ser muy bueno para conseguir unas imágenes creíbles de estas escenas de 'Juego de Tronos'.



P.- ¿Conocía ya 'Juego de Tronos' antes de trabajar en la serie? ¿Se había leído las novelas?

R.- Conocía la existencia de las novelas, pero no los había leído antes de trabajar en la serie. Me las leí para preparar 'Juego de Tronos', pero debo admitir que me gusta más la serie de televisión que las novelas porque los actores reales son mejores que los que me imaginaba al leer las novelas, y no es de extrañar, son unos maestros en su oficio.



P.- ¿Cómo es George RR Martin? ¿Le ha dado algún consejo a la hora de crear alguna secuencia de la serie?

R.- No suele estar por el rodaje y no le conozco en persona. Él se da cuenta que, hasta cierto punto, la serie tiene vida propia y que está en manos de los guionistas Dan Benioff y D. B. Weiss. Son unos chicos estupendos y están haciendo un gran trabajo.



P.- ¿Cuál ha sido el personaje, decorado o escena más complicada de trasladar de las novelas a la serie?

R.- Creo que es Rocadragón. Su aspecto en los libros es muy extraño y nosotros decidimos diseñarlo de otra manera, mucho más realista y creíble, además, si decides crea un nuevo diseño tienes un sinfín de posibilidades. Eso sí, encontrar un diseño que funcionara y fuera aceptado por todo el mundo se convirtió en un proceso muy largo.



P.- ¿Cuál es su personaje favorito de la serie?

R.- Es difícil decirlo porque hay muchos personajes muy especiales. Pienso que con el que más me identifico es con Bronn (interpretado por Jerome Flynn), el guardaespaldas de Tyrion Lannister (Peter Dinklage). No es de los más importantes, simplemente es un mercenario, siempre se presenta para solucionar los problemas, si le pagan bien... (risas) Un poco como mi trabajo (risas).



P.- ¿Qué se siente al recibir tantos premios en reconocimiento por su trabajo en 'Juego de Tronos' (un Emmy y cuatro premios de Visual Effects Society)?

R.- Me pilló por sorpresa porque yo no trabajo por los premios, simplemente quiero hacer bien mi trabajo y no me importaría si no recibo nunca ningún galardón. De todas formas, es mejor tener algún premio que no tenerlo ¿no? (risas). Es algo de lo que me siento muy orgulloso.