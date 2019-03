Marvel y Netflix preparan cuatro nuevas series de televisión

El mes pasado conocíamos que Marvel estaba trabajando en el desarrollo de cuatro nuevas series de acción real que llevarían a la pequeña pantalla las aventuras de cuatro superhéroes. Ahora, junto con Netflix, la compañía concreta su órdago televisivo. Los superhéroes Daredevil, Jessica Jones, Iron First y Lucke Cage son los elegidos para protagonizar estos nuevos proyectos televisivos.



Marvel desarrollará al menos cuatro series exclusivamente para Netflix. Así, la cadena se ha comprometido, durante un mínimo de cuatro años, a la emisión de las nuevas ficciones que constarán de trece capítulos y que verán la luz en 2015. Estas series culminarán con una miniserie ('The Defenders') que juntará a todos estos personajes y que también se verán por el servicio de streaming.



Este acuerdo supone la más ambiciosa incursión de Marvel en cuanto a series de acción real. "Esto refuerza nuestro compromiso de ofrecer la marca, el contenido y los personajes de Marvel en todas las plataformas, y Netflix es una plataforma increíble para la especialidad de Marvel", afirma el presidente de Marvel, Alan Fine, en un comunicado.



Así, Disney, propietaria Marvel, está a un paso por formar equipo con Netflix después de llevar las propiedades de Marvel a la televisión a través de su cadena ABC con 'Agents of S.H.I.E.L.D.'.



Con todo, Marvel sigue expandiéndose su universo en televisión y estas cuatro series se une a los otros proyectos que la compañía también tiene encima de la mesa, como la ficción protagonizada por la agente Carter, la novia del Capitán América y la posible serie de Wonder Woman.



LOS SUPERHÉROES EN TV

Las cuatro nuevas series de Marvel son la respuesta otro órdago en la pequeña pantalla, el de su rival de DC Cómics, que ya se encuentra preparando varios proyectos. El último, la serie basada en Hournan, que se anunció esta misma semana.



Pero este no es el único proyecto que DC Cómics tiene encima de la mesa, pues son ya varias cadenas estadounidenses las que trabajan en una serie centrada en un superhéroes de la editorial.



Así, la cadena NBC está desarrollando una ficción basada en Constantine de la mano de David S.Goyer. Además, la Fox volverá a llevar el universo de Batman a la pequeña pantalla con Gotham. Y la CW, la cadena que ya emite Arrow también emitirá el 'spin off' protagonizado por Flash, un personaje que que encarnará Grant Gustin y que hará su aparición en la segunda temporada de Flecha Verde.