Marvel y DC se enfrentan en televisión

Las adaptaciones basadas en los cómics de las dos franquicias americanas están de moda. Si hace una semana conocíamos el encargo de 'Hourman' por parte de The CW, hoy lo hacemos de 'iZombie' para la misma cadena. Así se unirían a la pequeña "familia cómic" del canal americano que ya cuenta con las adaptaciones de 'Arrow' y 'The Flash', todos de DC Comics.



Además, Netflix ha anunciado una asociación con Marvel que dará como frutos tres series y una miniserie: 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Iron Fist' y 'Luke Cage'. Por su parte ABC continúa con la emisión de 'Agents of S.H.I.E.L.D.', basada en los cómics Marvel de 'Los Vengadores', y FOX ya se ha hecho con los derechos de 'Gotham' y NBC va a emitir 'Constantine'.



Marvel y DC Comics llevan años luchando ser las favoritas en las librerías durante décadas, y ahora parece que esa guerra se ha extendido a la televisión. Después del triunfo de 'Arrow' vino 'Agents of S.H.I.E.L.D.', que no ha obtenido tan buenos resultados como la producción del arquero enmascarado que en España emite Antena 3.



Algunas triunfarán, otras serán rapidamente canceladas y algunas no llegarán a ver la luz. Muchos fans temen que las prisas sean las causantes de problemas de calidad en la producción, al igual que los recortes en los presupuestos o los problemas de agenda de los actores.



¿Cuál es la peor adaptación televisiva de un cómic?



Screen Crush se ha sumado a esta fiebre de adaptación cómic y ha elaborado su propia lista de las peores adaptaciones de cómics que han pasado por la televisión. Entre ellas destacan una de 'Spiderman' y la conocida 'Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman', protagonizada por unos jovencísimos Teri Hatcher y Dean Cain.