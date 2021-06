Marvel confirma que Loki es de género fluido en el último avance de su serie

'Loki' es la nueva serie del Universo Marvel que se estrena el próximo miércoles 9 de junio en la plataforma de Disney+. En ella Loki, interpretado por el conocido Tom Hiddleston, dará la oportunidad a sus fans de conocerlo en mayor profundidad.

A pesar de ser uno de los personajes más populares de este universo, lo cierto es que sus fans solo lo han podido ver en momentos muy clave dentro de otras películas centradas en otros personajes.

En el último vídeo promocional de la serie publicado en la cuenta oficial se ha confirmado que Loki es de género fluido. Esto se puede ver en una imagen en la que aparece el expediente de Loki en los archivos de la Agencia de Variación Temporal. "Fluido" es la palabra que aparece al lado del género.

Muchos fans se sorprendieron con esta revelación, pero lo cierto es que está descripción de género estaría acorde a las características del Dios del Engaño. Si recordamos, Loki tiene la capacidad de transformarse tanto en hombre como en mujer, incluso podría adoptar la forma de un animal.

Además, no es la primera vez que se conoce el género de Loki. En el volumen 5 de la saga 'Pecado Original' de 2014, tras el descubrimiento de quién es la hija perdida de Odin, el padre de los dioses afirma: "Mi hijo, mi hija y mi vástago que es ambos" refiriéndose al personaje.

Aún no está claro si esto no ha sido más que un guiño a los cómics o realmente se explorará esta identidad de Loki durante la serie, algo que no hemos visto en sus apariciones anteriores en el MCU.

En la serie, descubriremos qué ocurrió con el Dios del Engaño tras haber escapado en una de las líneas de tiempo alternativas desatadas en 'Vengadores: Endgame'.

'Loki' también está protagonizada por Owen Wilson, que interpretará a Mobius, miembro de la Agencia de Variación Temporal. El reparto lo completan Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant.

