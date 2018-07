Martin Freeman y Adam Brody protagonizarán 'Start Up'

Siguiendo el éxito de Netflix, Hulu o Amazon, la plataforma de vídeo digital de Sony, Crackle, prepara una nueva ficción titulada 'Start Up'. La serie tendrá como protagonistas a Martin Freeman y Adam Brody.



Los actores, conocidos por sus papeles en las series 'Sherlock' y 'The OC', serán los rostros principales de esta serie de 10 capítulos. Freeman interpretará al agente del FBI especializado en crímenes financieros Phil Rask. Brody por su parte interpretará a Nick Talman, un agudo e inteligente financista de una firma de Miami, además de producir la serie.



Ambientada en Miami, 'Start Up' explorará qué ocurre cuando una brillante y controvertida idea tecnológica es desarrollada en el lugar equivocado por tres emprendedores que no encajan necesariamente en el molde del emprendedor tecnológico.