Si creías que no había una persona en la faz de la Tierra que a estas alturas no hubiera visto 'Friends', resulta que no es así.

Hay entrevistas que no deberían de olvidarse nunca, y una aparición de Mark Ruffalo y David Schwimmer en el programa de Graham Norton ha vuelto a ganar protagonismo porque es insuperable.

Al comenzar el programa, Norton se frota las manos con la bomba que está listo para lanzar, y entre risas incómodas y bromas acaba revelando a Schwimmer, que dio vida al inolvidable Ross Geller, que Mark Ruffalo es un "unicornio" que nunca ha visto 'Friends'.

Ruffalo intenta recomponerse sin mirar al actor, y se defiende añadiendo: "He visto muchas partes...".

Mientras la entrevista avanza, Schwimmer sigue bromeando y lanzando pullitas a Ruffalo, y además le asegura que es un gran fan de todas las películas de Marvel.

Pero la traca final llega cuando Mark, muy inocente, confiesa después: "Mis hijas la ven, la están viendo".

Y entonces David replica con un tono muy a lo Ross: "Bueno, ¡se podría pensar que eso es una divertida actividad para hacer padre e hija!", provocando el aplauso del público mientras Ruffalo se pone rojo.

No obstante la cosa acaba bien y la estrella de la sitcom promete conseguir a los presentes un set de DVD (a lo mejor también tendría que buscarles un reproductor) de la serie completa para que se pongan al día.

No sabemos si Hulk se ha recuperado ya de la vergüenza del momento, pero los fans desde luego no lo superan y el vídeo se reflota en redes sociales cada cierto tiempo. ¡Y que siga!

