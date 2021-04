Mario Lopez revela el traumático momento en el que su hija lo pillo manteniendo relaciones sexuales

Mario Lopez se dio a conocer gracias a su papel de A.C. Slater en 'Salvados por la campana'. Tras la enorme fama que el actor obtuvo por la serie no ha parado de trabajar ya sea como presentador para la MTV, doblador de voz en 'The Chica Show' o como actor en 'Pacific Blue'.

Más allá de su carrera profesional Mario está casado con Courtney Mazza con la que tiene 3 hijos Gia, Dominic, y Santino López. Ahora, el intérprete ha acudido junto a su esposa al programa de Lisa Vanderpump 'Overserved'. Lisa conocida por no tener muchos pelos en la lengua, encontró el momento perfecto para preguntar a la pareja cómo consiguen mantener relaciones sexuales con 3 hijos.

Una pregunta que ha propiciado que Mario Lopez cuente una anécdota un tanto traumática, cuando su hija los pilló teniendo relaciones sexuales. El matrimonio, que lleva casado 9 años, estaban de mudanza en su casa y la niña supuestamente estaba en sus clases online dentro de su habitación, por lo que decidieron que era buen momento para "uno rapidito", por lo que se metieron en el cuarto de invitados.

Lo que no esperaban ninguno de los dos, es que su hija Gia fuera a ir a buscarles y se los encontrará en plena acción. "Pero todo esto no es la peor parte de la historia", decía Mario. Después de que el multifacético actor se tapase a si mismo y a su mujer bajo las sábanas, esperaba aclarar las cosas con Gia y quizás de alguna manera aclarar lo que vio. "Le dije a mi esposa: 'Tengo que ir a hablar con ella', pero no pudimos encontrarla durante una hora", concluyó Mario. Finalmente, sí encontró a su hija, y entonces tuvo una conversación sincera sobre lo que significa el amor, y las distintas maneras que hay de expresarlo.

