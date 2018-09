Marcia Cross habla sobre su salud actual tras anunciar que padecía cáncer

La actriz Marcia Cross, a quien todos recordamos tras dar vida a Bree Van de Kamp en 'Mujeres desesperadas', publicaba hace unas semanas una imagen con la que preocupó a todos sus seguidores.

En ella aparecía la intérprete irreconocible tras haber perdido su característica melena pelirroja. Con esta instantánea Marcia anunciaba así que había atravesado una etapa muy complicada tras haberle diagnosticado cáncer.

Ahora, Cross ha querido hacer una aclaración con respecto a su salud y es que muchos habían entendido que todavía padecía la enfermedad. Por lo que la actriz volvía hacer uso de las redes sociales para decir claramente que se encontraba perfectamente al haber superado el cáncer anal que le habían diagnosticado.

"Pido disculpas si mi publicación no era del todo clara. He vencido al cáncer, estoy bien, y me siento sana, feliz y más presente y agradecida que nunca. Gracias desde el fondo de mi corazón a todos y cada uno de vosotros por el amor que me habéis transmitido", decía.

Además, Marcia hablaba también de lo liberada que se sentía al haber podido contar esta experiencia: "Tras publicar una foto mía aquí y de utilizar los términos cáncer y pérdida de cabello, me siento liberada, en un estado de delirio libre y completamente yo misma. Este acto tan sencillo me ha dado fuerzas y mucho poder sobre mi persona, y de verdad que no me esperaba la rotunda respuesta de amor y afecto que he tenido la suerte de presenciar. Muchas gracias otra vez por vuestros comentarios y apoyo", concluía.