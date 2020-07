Distanciamiento con 'Rebelde' y un novio plantado en el altar: La vida de Maite Perroni antes de 'Oscuro Deseo'

Maite Perroni se ha vuelto la sensación del momento tras el estreno de 'Oscuro Deseo', la nueva serie erótica. La conocimos en 2004 cuando interpretó a Lupita en la telenovela mexicana 'Rebelde' y en su participación en el grupo de música que salió a raíz de la serie, RBD. Pero hay muchos datos de la vida de Perroni que sus nuevos fans desconocen.

La actriz mexicana de 31 años actualmente está comprometida con el cantante chileno Koko Stambuk. Pero antes de este compromiso, Perroni estuvo a punto de pasar por el altar a los 23 años, dejando plantado a su exnovio con "anillo, boda y casa", según sus propias palabras.

Pese a su mala experiencia antes de pasar por el altar, y cuyos motivos puedes averiguar en el vídeo de arriba, la actriz se ha enfrentado a su concepto de matrimonio y le ha dado otra oportunidad. "Koko nunca me dijo, ¿quieres ser mi novia? Koko me dijo: ¿te quieres casar conmigo? en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo. Y fue como, ¡sí, sí me quiero casar contigo!", contó la actriz en una entrevista entrevista de Youtube.

Otros problemas de la actriz tienen que ver con su relación con sus compañeros de 'Rebelde'. En una entrevista para Lourdes Stephen la actriz desveló que solo mantiene una buena relación con Poncho Herrera, que interpretaba a Miguel Arango. "Es una persona importante, una persona a la que le mando un mensaje y le digo ‘necesito un consejo’ y es una persona amorosa que está ahí y que incondicionalmente ha sido un amigo inteligente y sensato".

Otra de las amistades que mantiene es la de Christian Chávez, que interpretaba a Giovanni Mendez, en la exitosa telenovela Rebelde. "Ha sido alguien que en el proceso de la vida nos hemos encontrado en muchas distintas etapas y emocionalmente nos hemos acompañado",comentaba a la periodista.

Perroni no mencionó ni a Anahí, ni Dulce María o Christopher von Uckermann. La mala relación entre el grupo de amigos de 'Rebelde' se vio reflejada cuando ninguno de los actores asistió a la boda de Dulce María. Aunque puede que esos problemas se estén apaciguando tras la reunión de los miembros de RBD tras 11 años de distanciamiento.

Si quieres saber todos los detalles de la boda fallida de Perroni, no te pierdas el vídeo de arriba.

