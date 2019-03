Maisie Williams y Sophie Turner imitan a su "padre" Ned Stark en el 'Carpool Karaoke' más divertido

Maisie Williams y Sophie Turner se han subido al 'Carpool Karaoke' donde han protagonizado unos momentos de lo más divertidos. Maisie Williams propuso un juego donde ambas debían leer algunas frases imitando a Sean Bean, quien dio vida a su padre Ned Stark en 'Juego de Tronos'.

Sohpie Turner tuvo que imitar el 'Hakuna Matata' de la película 'El rey León', demostrando cantar realmente bien. En una segunda prueba, a la actriz que da vida a Sansa Stark, le tocó representar el "Oh my God, Becky, lool at her butt" del videoclip de 'Babby Got Back' de Sir Mix-A-Lot.