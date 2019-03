Maisie Williams ya rueda en Gerona la sexta temporada de 'Juego de Tronos'

Gerona ya se ha transformado completamente en Desembarco del Rey y Braavos. Los actores y extras de 'Juego de Tronos' ya han empezado a rodar las primeras imágenes y, sin duda, la actriz más buscada ha sido Maisie Williams, Arya Stark en la ficción.



El personaje de Williams parece que no lo va a tener fácil en esta nueva temporada. Arya Stark, según muestran las imágenes, ha tenido que huir de la Niña Abandonada que intentaba apuñalarla, cuchillo en mano. Otra de las imágenes muestra a la Niña Abandonada con el cuchillo manchado de sangre, aunque no parece que Stark haya sufrido ningún daño.







La web 'Los siete reinos' ha conseguido más imágenes exclusivas del rodaje. Una de ellas muestra a una fila de soldados Tyrell, con sus escudos con la rosa dorada, por lo que no sería tan raro poder ver a Margaery, el personaje de Natalie Dormer, Loras u Olenna, interpretados por los actores Finn Jones y Diana Rigg.



Un palanquín que se ha visto por las calles de Gerona es otro de los misterios que ha dejado ver el rodaje. El instrumento parece ideal para llevar a un rey o una reina.



La Basílica de Sant Feliu estará cerrada durante solo dos días, el 14 y 15 de septiembre. El rodaje no se realizará dentro de la basílica, sino que se colocarán en la zona del campanario para grabar todo lo que ocurra debajo.



El rodaje de 'Juego de Tronos' visitará otras ciudades españolas antes del estreno de su sexta temporada en la primavera de 2016.