Maisie Williams: "No quiero que Arya muera en 'Juego de Tronos', pero no sé lo que va a pasar"

'Juego de Tronos' regresa a HBO el próximo 24 de abril con su sexta temporada. Una de sus protagonistas, Maisie Williams, ha concedido una entrevista a Event Magazine donde ha hablado sobre la nueva entrega y el futuro de su personaje, Arya Stark, en la ficción.



La actriz ha asegurade no estar preocupada por una hipotética muerte del personaje al que interpreta. "Estas muertes terribles crean grandes historias y hacen de la serie lo que es. Sería egoísta decir que no quiero que Arya muera. No sé qué va a pasar, pero sé que dará lugar a una gran historia".



También ha afirmado que "la gente va a estar infeliz con algunas de las cosas que vienen, pero no se puede negar que es un soplo de aire fresco".