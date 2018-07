Maisie Williams: "Vimos a Jon Nieve ser apuñalado un montón de veces"

Maisie Williams, la actriz que da vida a Arya Stark en 'Juego de Tronos', ha despejado cualquier duda sobre si Jon Nieve, asesinado al final de la quinta temporada, volvería o no en la sexta temporada. "Le vimos ser apuñalado un montón de veces como que creo que queda claro. Esto es lo que hace la serie. Y si no lo habéis aprendido aún, bueno, entonces no puedo ayudaros. Si os sentís mejor, entonces sí, hay esperanza...".



La actriz ponía punto y final a los rumores sobre la esperada vuelta de Jon Nieve que habían surgido en las últimas semanas. La aparición en Wimbledon de Kit Harington con el corte de pelo que llevaba en la serie hizo saltar las alarmas, lo que se sumó a las teorías que afirmaban que el personaje podría sobrevivir en el cuerpo de su lobo Ghost y las declaraciones de Emilia Clarke en una entrevista en la que afirmó que "si tuviera que apostar, la posibilidad del retorno de Jon Nieve es de 50-50".



Lo único seguro sobre la sexta temporada, de momento, es su estreno en la primavera en 2016 y la grabación de localizaciones en distintos puntos de la geografía española.