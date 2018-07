Allí se plantó y en la fiesta se coló... Maisie Williams no se quiso perder el estreno de la sexta temporada de 'Juego de Tronos' rodeada de estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles.



La actriz que interpreta a Arya Stark en la seire de HBO anunció su intención de aparecer en alguna quedada para ver el regreso de 'Juego de Tronos'.

ANY @UCLA STUDENTS HAVING A VIEWING PARTY TONIGHT? TWEET A PICTURE OF YOUR PARTY USING #GameofThrones FOR A SURPRISE 😱