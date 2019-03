Maisie Williams (Arya): "Esta temporada mi historia fluye mucho mejor que en años anteriores"

El último episodio de 'Juego de Tronos' dejó a los espectadores con la intriga sobre cual será el destino de Jon Nieve. Sin duda, este misterio ha acaparado todos los titulares. Parece que la ceguera de Arya Stark ha pasado un poco más desapercibida para el público, pero ya puedes ver una escena inédita de la sexta temporada en la que Arya aprende a luchar con esa dificultad visual.

"He leído en alguna parte que me ofrecieron modificar las imágenes con ordenador, lo cual no es cierto en absoluto. Tuve que usar lentillas de dieciséis milímetros de grosor, pintadas a mano, durante todo el rodaje. Era muy doloroso, pero los chicos me decían: eres actriz, deja de quejarte", ha confesado Maisie Williams en el programa de Seth Meyers en la NBC.

La sexta temporada de la serie será la primera que supere la trama de los libros de George R. R. Martin, por lo que esta entrega se convierte en la más impredecible hasta la fecha. "Esto es muy liberador", ha expresado Williams.

"Creo que ahora tenemos la oportunidad de dar forma a la serie de principio a fin, sin tener que forzar la trama en ciertos momentos. Los productores han hecho que en esta temporada mi historia fluya mucho mejor de lo que lo ha hecho en años anteriores", ha declarado Williams.

La sexta temporada de 'Juego de Tronos' llega el próximo 24 de abril con el estreno simultáneo del primer capítulo en España y EEUU.