Maisie Williams amenaza a sus compañeros de 'Doctor Who' con spoilers de 'Juego de Tronos'

Maisie Williams ya ha participado en el rodaje de la serie 'Doctor Who', la serie de la BBC en la que aparecerá con un pequeño papel. Sin embargo, hubo momentos en los que la actriz tuvo que hacer uso de su participación en la serie 'Juego de Tronos' para evitar que la molestasen en exceso.



La actriz participará en la novena temporada de 'Doctor Who', aunque su personaje es todavía un misterio. Sin embargo, su papel en la famosa serie de la HBO le ha servido como escudo de defensa.



"Fue muy, muy bueno. Era un poder que tenía sobre el resto del reparto y equipo", afirmaba Williams, que no dudó en afirmar que si alguien se metiera con ella "amenazaría con arruinarle el siguiente episodio. O le diría: '¡Te voy a contar la próxima temporada!' Y todo el mundo se pondría en plan: '¡No, no, no! ¡No lo hagas! No puedes hacernos ningún 'spoiler'!".



La actriz se encuentra actualmente en Irlanda rodando las primeras imágenes de su personaje, Arya Stark, para la sexta temporada.

En esta ocasión le ha tocado sumergirse en lo que parece un embalse o pequeño río y, a juzgar por su cara, parece que no es una sensación muy agradable.

Para poder ver qué le depara a Arya Stark y al resto de personajes de 'Juego de Tronos' tendremos que esperar hasta la primavera de 2016. Parte del rodaje de esta sexta temporada tendrá lugar en varias ciudades españolas como Peñíscola, Almería o Tudela.



Por su lado, 'Doctor Who' prepara su regreso a la televisión para el próximo 19 de septiembre, de la mano de BBC.