'Mad Men' y sus momentos inolvidables

La oficina de publicistas situada en Madison Avenue de Nueva York ha cerrado sus puertas para siempre. La cadena AMC ha emitido este domingo el último capítulo de 'Mad Men' y muchos medios recuerdan sus siete temporadas recopilando sus mejores momentos, personajes o frases.



Para Cultura y ocio, Betty empuñando un rifle o el accidente con el cortacésped son algunas de las imágenes que siempre quedarán para el recuerdo de 'Mad Men'.



En la web Mashable no se olvidan de Freddy Rumsen y cuando se orinó encima. O de toda la existencia de los personajes Glenn Bishop y Bob Benson. Otro momentazo que recuerdan es el "nipplegate" o cuando Michael Ginsberg se volvió loco y de amputó un pezón.



The Hollywood Reporter ha recopilado algunos de los momentos más feministas de la serie: el discurso de Joan a Peggy en su primer día en la oficina y su evolución a lo largo de la serie hasta cuando Peggy hace su entrada triunfal en la sede de McCann-Erickson.



La galería de fotos de El País no se olvida de la verdadera identidad de Don Draper, ni de la campaña de éste para Kodak. Tampoco olvida una de las relaciones más importantes de Draper en la serie: su amistad con Peggy Olson, desde cuando la dice "Esto nunca ha ocurrido" en la cínica donde ha tenido a su hijo, pasando por el ovacionado capítulo "The Suitcase" ("La maleta") o "The Other Woman", cuando Olsen se marcha de la oficina.







La interpretación de "Zou Bisou Bisou" de Megan en el 40 cumpleaños de Don Draper nunca podrá olvidarse. Bert Cooper se despide de Don y de la serie al ritmo de "Las mejores cosas de la vida son gratis".