'Mad Men' y 'Modern Family', las favoritas de los guionistas

'Mad Men', '30 Rock' y 'Modern Family' son las series con más nominaciones a los premios del sindicato de guionistas estadounidense (WGA en sus siglas inglesas).



'Mad Men', ganadora de las tres últimas ediciones de los Premios Emmy, repite como favorita en la categoría que premia al equipo de guionistas de mejor serie dramática. Los guionistas de la serie de la AMC ya ganaron este premio en la pasada edición.



Frente a 'Mad Men' estarán series como 'Dexter' o la nueva y muy alabada por la crítica 'Boardwalk Empire', que competirán por ese mismo galardón.



Y LA MEJOR COMEDIA ES...



En la categoría de comedias se encuentran 'Glee', 'Nurse Jackie' y 'The Office', que compiten contra dos veteranas en estas lides: 'Modern Family' y '30 Rock' vuelven a verse las caras.



En los premios Emmy, 'Modern Family' (serie que Neox emite todos los lunes) arrebató el cetro que venía ostentando la serie de Tina Fey. Ambas series cuentan con 2 capítulos cada una de los 6 nominados en la categoría que premia el guión al mejor capítulo en comedia.



En la categoría de nuevas series, las historias de los gangster de 'Boardwalk Empire' (HBO) compite con los zombies de 'The Walking Dead' (AMC), la serie revelación de la temporada en Estados Unidos.



LA ÚLTIMA NOMINACIÓN DE 'PERDIDOS'



'Lost', en la temporada de su despedida, tan sólo logra obtener una nominación en los WGA Awards en la categoría de "Mejor episodio de drama" con el episodio final ("The End"), escrito por los creadores de la serie, Damon Lindelof y Carlton Cuse.



MEJOR TV MOVIE AMERICANA



En el apartado de TV movies, Al Pacino y su 'You Don't Know Jack' ('No conoces a Jack', emitida en nuestro país por Canal+) es la favorita para llevarse el galardón en esta categoría.