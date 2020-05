Maci Bookout, una de las estrellas de la primera temporada del reality ’Teen Mom’, contó en el último episodio, emitido este martes en EEUU, que su hijo Bentley de 11 años está recibiendo clases privadas de lucha libre, algo que está siendo “una gran salida para él” en el sentido de ayudarle a lidiar con los problemas de su familia.

Pero las críticas han llegado porque además ha comentado que el niño está siguiendo una “dieta estricta” que le ayudará a lograr su objetivo de entrar en las competiciones regionales. “Pesa entre 34 y 35 kilos, por lo que sigue una dieta muy estricta, buena y saludable en calorías”, cuenta Maci en el programa, indicando que está comiendo 1.000 calorías al día.

El padre de Bentley y ex pareja de Maci ha expresado su preocupación por los nuevos hábitos alimenticios que podrían causarle “un retraso en el desarrollo de su crecimiento”. Además, muchos espectadores se han preocupado porque el niño podría desarrollar una relación poco saludable con la comida.

Así, Maci ha decidido aclarar lo que se ha visto en el programa de TV a través de Twitter. “En referencia al episodio de esta noche, nunca he convencido y nunca convenceré a Bentley de que baje de peso. Después de luchar sus primeros 2 torneos en la categoría de 75 libras pesando 73, vino y me dijo que quería competir en la de 70. Yo le dije que estaba bien, pero que NO adelgazaría.

“Prepararé una dieta saludable y programada para ti, puedes comer ensaladas, pollo a la parrilla, verduras, carbohidratos buenos, en lugar de pizza, Doritos y caramelo. A lo largo de la temporada, decidió que no le gustaba. Y le dije ¡está bien! Puedes volver a lo habitual y luchar en la categoría de 75, que es lo que hizo".

