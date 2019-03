'Luther' vuelve en 2015 para poner punto final

La BBC ha decidido resucitar 'Luther', el drama protagonizado por Idris Elba, esta vez para crear una mini serie de dos capítulos que saldrá a la luz en 2015. Elba retomará su papel como el detective de homicidios tan apasionado por su trabajo que no siempre consigue salir ileso de la violencia que presencia en el mismo.



El creador de la serie, Neil Cross, señaló repetidas veces que aún quedaba vida en la trama, escribirá dos capítulos de dos horas para esta mini serie, coproducida por BBC Drama Production y BBC America.



"Desde que dijimos adiós a John Luther en Southwark Bridge, rara vez ha habido un minuto en el que no me preguntara qué pasaba después", dijo Cross. "Así que decidí averiguarlo. Vamos a volver a reunir al equipo, Luther va a volver a donde pertenece. De vuelta a la BBC, de vuelta a Londres y de vuelta al trabajo".



Este especial de dos capítulos se empezará a producir en marzo, en Londres y alrededores para ser estrenada a finales de 2015 en BBC America. Elizabeth Kilgarriff también colaborará en la producción.



Además, hace unos días, Fox anunció su unión con Cross y Elba para crear la versión americana de la serie. Todavía no es seguro que Elba la vaya a protagonizar, ya que la producción se encuentra en las primeras fases.



'Luther' estuvo en antena durante tres temporadas y 14 capítulos en total, de 2010 a 2013, consiguiendo que Elba ganara un Globo de Oro en 2011 y un par de premios de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color). La serie también ha estado nominada a ocho premios Emmy, entre ellos, dos a la mejor miniserie. 'Luther' ha recibido muy buenas críticas y es una de las series originales de la BBC mejor valoradas.