Lucy Lawless confiesa que odió interpretar las escenas de acción de 'Xena'

Lucy Lawless es una intérprete neozelandesa que protagonizó la serie 'Xena: La Princesa Guerrera' desde 1995 hasta 2004. En la producción, la actriz daba vida a una guerrera que lucha por mantener la paz y el bien para la humanidad, llegando a luchar contra otros guerreros, dioses, demonios e incluso contra la propia muerte.

La serie tuvo tal éxito entre la población de los 90', que se realizaron 6 temporadas y se convirtió en un referente de la heroicidad femenina. Tras un casting sumamente exhaustivo, y de que otras 5 artistas rechazasen dar vida a Xena; tal como hizo Vanessa Angel, Lucy Lawless consiguió el papel.

Ahora, después de casi dos décadas desde que se emitió el último capítulo de la serie, Lawless ha declarado que detestaba rodar las escenas de acción para la serie porque no era el género que le gustaba, pero que simplemente consiguió el papel.

"No hago fantasía, no veo fantasía, no estoy interesada en hacer nada de esto, pero me encontré dentro de este género loco", confesó la intérprete en una entrevista con https://www.thewrap.com/lucy-lawless-always-hated-doing-action-scenes-on-xena/|||The Wrap.

Pese a que el papel y la trama no captasen su atención desde el primer momento, lo cierto es que interpretó sumamente bien a una de las princesas más populares de la industria.

Además, aunque no se sintiese entusiasmada por ser la Princesa Guerrera, lo cierto es que participó en otras producciones de ficción como 'Battlestar Galactica' o 'Spartacus', o en la serie de Netflix 'Ash vs. Evil Dead', donde interpretó el papel de Ruby.

¿Se animará Lucy Lawless a hacer una secuela de 'Xena: La Princesa Guerrera'?

