Los supervivientes de la Tierra, amenazados en el primer avance de 'The 100'

ESTRENO EN FEBRERO DE 2017

La cuarta temporada de la serie de The CW llegará al canal el próximo 1 de febrero. Para que la espera no se haga tan larga, ya podemos ver un primer avance de la nueva entrega de 'The 100', donde se intuye que será una temporada complicada para los supervivientes de la Tierra. Será Clarke (Eliza Taylor) la responsable de salvar a los que quedan, pero habrá que esperar hasta el año que viene para conocer el desenlace.