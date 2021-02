La razón por la que el personaje de Claudia Jessie ('Los Bridgerton') tendrá un tremendo enfado en la segunda temporada

La mayoría de noticias sobre los actores de 'Los Bridgerton' que salen a luz, suelen estar relacionadas con Phoebe Dynevor o Regé-Jean Page. Esto no es de extrañar, ya que ellos interpretan a los protagonistas de la ficción. No obstante, en esta ocasión queremos ofreceros un pequeño avance acerca de la segunda temporada de la ficción, que NO está relacionada con Daphne Bridgerton o Simon Basset.

En esta ocasión os traemos una noticia relacionada con el personaje de Eloise Bridgerton. Antes de dar ningún detalle acerca de la segunda temporada, la cual que por cierto ya tiene fecha de estreno, pongámonos un poco en contexto. La primera temporada de esta exitosa producción de Netflix, terminó con la revelación de que bajo la identidad de Lady Whistledown se escondía Penélope y claro, se supone que los personajes se tendrán que enterar en algún momento. En especial la mejor amiga de Lady Whistledown, Eloise.

Claudia Jessie, la actriz que da vida a Eloise, ha sido entrevistada recientemente por la revista ‘Harper 's Bazaar’, donde ha hecho unas contundentes declaraciones al respecto. Jessie nos ha adelantado cómo se va a quedar su personaje cuando descubra la verdad y aclare el motivo real de su tremendo enfado. En el video que te adjuntamos un poquito mas arriba te mostramos las explicaciones de la intérprete al completo y además, te contamos a qué se va dedicar su personaje en la segunda temporada de ‘Los Bridgerton’ y porque tendrá ciertos problemas.

