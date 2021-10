Lorena Meritano ('Pasión de Gavilanes') habla de uno de sus momento más duros: "Fui adicta a la cocaína"

'Pasión de Gavilanes' fue un trampolín enorme para muchos actores y actrices de la telenovela quienes vieron su carrera despuntar tras el enorme éxito que cosechó entre la audiencia.

Uno de los personajes más destacados de 'Pasión de Gavilanes' fue el de Dinora Rosales, encarnado por Lorena Meritano, la temerosa villana que se lo hizo pasar tan mal a los hermanos Reyes y la familia Elizondo.

Lorena Meritano ha atravesado a lo largo de su vida algunos momentos muy duros como el cáncer de mama que le diagnosticaron en el año 2014. Así, la argentina publicaba un libro llamado 'Sobreviviente' donde relata su historia.

Con motivo de la presentación de su libro Meritano acudió al programa 'Lo Sé Todo' donde se abrió a los espectadores sobre uno de los momentos más oscuros y difíciles de su vida, sus problemas con las drogas.

"Fui adicta a la cocaína por cinco años y tuve la fortuna de poderlo superar yo sola. Tuve la suerte de no haber pedido ayuda, sin embargo, no todos pueden hacerlo solos, si necesitan ayuda es mejor ir de la mano de los médicos", explica.

"Ser modelo, tener que hacerlo porque los demás lo hacen (…) la primera vez lo tiré al inodoro porque me dio miedo, pero después empecé a consumir y tenía un grupo de gente que me rodeaba que era mucho mayor que yo y que me llevó a esto", continuaba diciendo.

Para después concretar que dejó de consumir de forma rotunda cuando se mudó a México a vivir: "Nunca más lo volví a hacer. Desde el año 1992 que llegué a México hasta el día de hoy en 2021, nunca más volví a probar la droga en mi vida".

Lorena Meritano no estará en 'Pasión de Gavilanes 2'

'Pasión de Gavilanes' estrenará su segunda temporada en el año 2022 donde cinco de los seis protagonistas de la telenovela vuelven 18 años después.

Quien parece ser quien no estará es Lorena Meritano en esta nueva etapa de la telenovela. Su personaje, Dinora Rosales, moría al final de la ficción, un hecho que hace muy complicado su regreso.

"Yo tengo un chat de 'Pasión de Gavilanes' con algunos compañeros, que hicimos en pandemia –unos se salieron del chat y lo entiendo perfectamente porque estamos hartos de las pantallas–, hay gente que ya firmó. Yo no puedo dar la información obviamente. Sé que la están escribiendo, sé que se va a hacer en Colombia y sé que va a tener protagonistas más jóvenes y algunos de los anteriores van a estar, pero no fui convocada", decía la actriz sobre su no participación.

