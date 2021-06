'Loki' 1x02: ¿Quién es ESA mujer y por qué significa mucho para el Universo Marvel?

La serie de 'Loki' era uno de los proyectos más esperados de la Fase 4 de Marvel y, vistos los dos primeros capítulos en Disney+, por méritos propios.

En el 1x02 el ritmo de la historia ha aumentado aún más acabando con un acto final de los de dejarte pegado a la silla. Si aún no lo has visto, no sigas leyendo si no quieres spoilers .

Del capítulo podría destacarse la dinámica de Tom Hiddleston con Owen Wilson que sigue funcionando a la perfección, la divertida y loca metáfora de Loki con la que da con la clave del caso y la conexión con 'Thor: Ragnarok', pero por supuesto de lo que habla todo el mundo es en realidad la gran revelación final.

Y es que después de supuestamente ganarse a sí mismo en su propio juego y encontrar al 'Loki malo' en un apocalipsis de 2050, el cara a cara del Dios del Engaño con la Variante de sí mismo ha sido todo un shock.

Y es que finalmente la "Variante de Loki" ha dejado ver su rostro, y se trata de una mujer. Aquí hace su aparición Sophia Di Martino, cuyo personaje se había mantenido en secreto.

Las palabras Lady Loki no han parado de resonar desde entonces por todo Internet, y lo cierto es que la actriz luce su mismo traje e incluso su casco de cuernos.

Debido al sonado avance que Disney estratégicamente dejó caer unos días antes del estreno, sabemos que habían convertido en canon que Loki es de género fluido, como ocurre en los cómics.

Por tanto la creencia más extendida es que estamos ante otra versión de Loki en otra línea temporal, simplemente adoptando otra forma, y que no será la última "variante" que veamos del Dios del Engaño.

Las implicaciones de Lady Loki en Marvel

En los cómics, el personaje se ha presentado con distintas formas a lo largo de miles de años. Lady Loki se conoce como una de las versiones de Loki más engañosas y habilidosas, manipulando a los héroes de Marvel.

Dado que su plan parece funcionar al final del episodio resultando en un caos absoluto en la Agencia de Variación Temporal al crear numerosas líneas temporales alternativas, podríamos estar ante la villana que finalmente desate el Multiverso tan esperado en los próximos proyectos del MCU. Además, ya está confirmado que los sucesos de 'Loki' enlazarán directamente con la película de 'Doctor Strange y el Multiverso de la Locura'.

