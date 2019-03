FX lleva a la pequeña pantalla 'The Strain'

La cadena estadounidense FX ha dado luz verde para llevar a la pequeña pantalla 'The Strain' ('Nocturna'), la primera novela de vampiros de 'La Trilogía de la Oscuridad' coescrita por Guillermo del Toro y Chuck Hogan.



La FX ya ha ordenado una primera temporada de 13 episodios. Así, Guillermo del Toro, quien ha comenzado recientemente la producción del capítulo piloto de la serie, y Chuck Hogan se unirán a Carlton Cuse para poner en marcha esta serie.



"Los libros de 'The Strain' son muy importantes para mí y ahora tengo la bendición de una asociación con Carlton y con la FX que tiene un gran potencial", declaró Del Toro. El escritor sostiene que trabajar con dicha cadena es una "experiencia increíble" por la "libertad creativa y el apoyo" que le dan.



Los presidentes de la propia FX, Eric Shrier y Nick Grad, aseguraron que no podrían estar más "emocionados" de estar avanzando con Del Toro, Cuse y Hogan en este proyecto.



La ficción estará protagonizada por Corey Stoll, quien dará vida al Dr. Ephraim Goodweather. Stoll se une así a un amplio reparto en el que participan también Mia Maestro, Sean Astin, Kevin Durand, Richard Sammel y Robert Maillet, entre otros.



'The Strain' narra la trama de un avión lleno de cadáveres pálidos que aterriza en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York y se detiene inerte en la pista de aterrizaje. Entonces, un enigmático ataúd lleno de tierra aparece en el departamento de equipo. Así, se produce la llegada a Estados Unidos de Jusef Sardu, un vampiro conocido como "El Amo".



El protagonista de la historia es el Dr. Ephraim Goodweather que investiga lo que a primera vista parece ser un virus y que es el causante de la muerte de los pasajeros del avión. Goodweather contacta con Abraham Setrakian, un viejo prestamista que parece saber mucho sobre este "virus" y que insinúa que podría tratarse de una plaga de vampiros.